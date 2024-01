Picchia e lascia a digiuno il suo cane, 46enne finisce davanti al giudice

Era una calda giornata di giugno quando le guardie zoofile del Nucleo provinciale di Treviso si presentano all'improvviso presso una condominio a Vittorio Veneto e lì, tra la disperazione della piccola proprietaria, portano via via Cioko, un esemplare di cocker fulvo di quasi 1 anno. Il cane viene quindi portato al canile, da dove proveniva, dove peraltro è rimasto nei sei anni successivi. Nessuno lo ha adottato e lui, oramai ben più che adulto, cerca ancora un famiglia. Il motivo per cui Cioko è stato tolto ai suoi padroni - che gli avevano installato anche il microchip come previsto dalle norme - è che lo avrebbe maltrattato e lasciato per giorni senza cibo né acqua. Un comportamento tale da far scattare anche la denuncia penale, arrivata nella cassetta della posta di un residente in viale Postumia e sfociata in un decreto penale di condanna a cui l'uomo ha fatto opposizione. Ieri in Tribunale a Treviso è iniziato il processo in cui l'imputato, un 46enne difeso dal'avvoccato Remo Lot, deve rispondere del reato di sevizie motivate da crudeltà dei confronti di animali.

La vicenda si è svolta nel 2018 e nasce da alcune segnalazioni dei vicini, in particolare di coloro che abitavano sopra l'appartamento dei “maltrattanti” e che sostengono come, in un periodo lungo nove mesi, abbiano spesso visto Cioko in condizioni di abbandono. Il cane, avrebbero raccontato, oltre che guaire insistentemente veniva spesso lasciato da solo senza mangiare ed era fatto oggetto di comportamenti violenti, come ad esempio botte che gli sarebbero state inflitte anche con l'uso di bastoni.

Di prove “certe” delle sevizie non ce ne sarebbero (ad esempio fotografie o riprese dei maltrattamenti) anche se le guardie zoologiche riferiscono di nel corso di una visita veterinaria eseguita un visita dieci giorni il fatto a Cioko sarebbe stati trovati un otite e uno stato del pelo disordinato e arruffato, segno apparente di una mancata toelettatura e comunque di scarsa cura e igiene.

Ma la vicenda in realtà sembrerebbe essere più articolata. La famiglia che era proprietaria del cocker, infatti, in passato avrebbe avuto parecchie "questioni" proprio con i vicini e sarebbe stata segnalata all'amministratore dello stabile per l'uso frequente di un barbecue i cui fumi avrebbero infastidito gli altri condomini. «Il cane era un regalo per mia figlia - si sarebbe giutificato il 46enne - non c'era motivo di prendere un animale per poi non averne cura. Cioko stava sempre con noi come testimoniano le numerose foto che abbiamo con lui, lo portavamo anche in vacanza. Questa è una vicenda surreale». Per la cronaca gli ex proprietari dell'animale avevano cercato di farlo uscire dal canile dove era finito sei anni fa facendo in modo che il cane fosse adottato da un amico. Ma anche in questo caso, nel corso di un altro controllo, il cane era stato riportato al canile perché lo spazio intorno a dove si muoveva liberamente aveva una recinzione troppo bassa che avrebbe permesso al cane di uscire e forse scappare.