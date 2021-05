Fermati con una piccola dose di marijuana, a casa una serra "domestica"

Era stato fermato per un controllo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Vittorio Veneto mentre stava viaggiando in auto, in compagnia di un amico. In tasca aveva una piccolissima dose di marijuana (0,2 grammi) mentre, perquisendo la sua abitazione, i militari hanno scoperto un'altra piccola dose ma soprattutto una piccola serra "domestica": in un armadio, dotato di lampada ai raggi U.V. e sistema di aerazione, era stata improvvisato, al suo interno, una piccola coltivazione di quattro piante di marijuana. Tutto il materiale è stato sequestrato. A finire nei guai S.L., disoccupato vittoriese di 22 anni, che è stato denunciato per coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti. Il passeggero, M.E., 20 anni, è stato invece segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Treviso: durante il controllo è stato sorpreso con una piccola dose di un grammo circa. Entrambi avevano precedenti specifici alle spalle.