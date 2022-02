/ Via Luigi Galvani

Scivola e cade nel Meschio, recuperato dai vigili del fuoco

Singolare episodio in via Galvani a Vittorio Veneto nella tarda mattinata di oggi, 2 febbraio. L'uomo, un 68enne di origini marocchine che stava facendo una passeggiata, ha riportato una lieve lesione alla testa ed è stato accompagnato in ospedale a Conegliano