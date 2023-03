Ragazza cade nel Meschio, salvata dal fidanzato

E' finita nelle gelide acque del fiume Meschio ed è stata soccorsa dal fidanzato che l'ha salvata, riportandola subito a riva. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 marzo, nel centro di Vittorio Veneto, in via De Marchi. A vivere questa brutta disavventura è stata una 30enne di origini marocchine che è stata accompagnata in ospedale a Conegliano da un'ambulanza del Suem 118. Sia lei che il suo salvatore (anche se il livello dell'acqua non era elevato a causa della siccità e la corrente non forte) presentavano evidenti segni da ipotermia ma non sono in pericolo di vita. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.