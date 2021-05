Manifestazione no mask a Vittorio Veneto, divieto bis della Questura

L'ennesima richiesta di manifestazione, presentata nei giorni scorsi dall'associazione "Ancora Italia" e che avrebbe dovuto, secondo la volontà degli organizzatori, svolgersi domenica prossima, 9 maggio, in piazza del Popolo a Vittorio Veneto, è stata nuovamente vietata (come quella analoga di domenica scorsa 2 maggio) dalla Questura di Treviso. Questa volta a presentare la documentazione era stato Roberto Varaschin, dirigente del circolo “Ancora Italia” di Treviso. A lui nelle scorse ora è stato notificato il provvedimento di divieto di riunione in luogo pubblico per la manifestazione del 9 maggio.

In particolare, il provvedimento è stato adottato per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nonché di sanità pubblica, ai sensi dell’art. 18 del Tulps (il testo unico di pubblica sicurezza) e della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del rischio di contagio da Covid-19. Gli stessi organizzatori avrebbero spiegato chiaramente infatti di non voler indossare le mascherine in occasione del sit-in. La manifestazione avrebbe dovuto sostituire analogo evento previsto in Pordenone nella stessa data che è stato vietato per lo stesso principio. È stato predisposto un servizio di ordine e sicurezza pubblica (come quello di domenica scorsa) nonché di vigilanza, per garantire l’osservanza del divieto, notificato all’organizzatore in data odierna.