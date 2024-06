Omicio Vaj, esce nelle librerie un libro della moglie di Paolo

Il caso di Paolo Vaj, il 57enne di origine milanese assassinato nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 2019 dalla 58enne Patrizia Armellin e dalla 30enne Angelica Cormaci all'interno della casa di via Cal dei Romani a Vittorio Veneto, torna a far parlare di sé. A quasi 5 anni da quell'omicidio infatti esce in questi giorni un libro scritto dalla moglie di Vaj, Roberta Bencini, la donna da cui la vittima si separò ma mai legalmente per andare a vivere con la Armellin.

«La "Versione di Paolo" - spiega la Bencini - è un libro che mi ha aiutato a elaborare il lutto e mettere un punto alla vicenda permettendomi di ricominciare daccapo con una nuova vita. La morte di mio marito e soprattutto il processo sono stati hanno rappresentato un esperienza molto triste non solo per la perdita subita ma anche per i toni usati dalla difesa nei miei confronti e i racconti menzogneri sulla personalità di Paolo che ho dovuto leggere».

«Il libro era destinato agli occhi di parenti e amici - conclude la donna - ma il caso ha voluto che lo leggesse anche la proprietaria di una piccola casa editrice che mi ha proposto di pubblicarlo. Io ho acconsentito così finalmente tutti potranno leggere "la storia " anche dal mio punto di vista». La “Versione di Paolo”, edito da Edizioni Helicon, si può acquistare direttamente sul sito della casa editrice, in libreria e da fine mese su Amazon.

Intanto il prossimo 10 luglio il processo alle due assassine tornerà alla Corte d'Appello di Venezia. La Cassazione, nell'udienza dello scorso gennaio, ha infatti escluso l'aggravante della premeditazione. I giudici di secondo grado, che in prima battuta avevano confermato le condanne a 24 anni per Patrizia Armellin e a 16 anni per Angelica Cormaci, saranno chiamati, una volta accolti i motivi dell'annullamento con rinvio, a rideterminare la pena.