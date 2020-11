Omicidio di Paolo Vaj, l'accusa chiede il rinvio a giudizio

Rinvio a giudizio. Questa la richiesta del pubblico ministero Davide Romanelli al termine dell'udienza preliminare odierna, martedì 10 novembre, nel processo a Patrizia Armellin e Angelica Cormaci, le due donne accusate dell'omicidio di Paolo Vaj, il 57enne trovato ucciso di Via Cal dei Romani a Vittorio Veneto nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 2018. Le difese, affidate agli avvocati Marina Manfredi e Stefania Giribaldi, hanno presenziato all'udienza di remoto e faranno la proprie conclusioni giovedì prossimo, 12 novembre.

Per Romanelli quello di Vaj fu un «omicidio volontario, premeditato con l'aggravante della minorata difesa, della convivenza e di aver agito di notte». Secondo quanto stabilito dalle perizie disposte dal tribunale «non vi è nulla che diminuisca la loro capacità in relazione all'atto». La Armellin e la Cormaci, quest'ultima presente in aula, erano quindi capaci di intendere e volere nel momento in cui hanno ucciso Vaj e «nulla vieto a loro di poter stare a processo». Semmai, ha riscontrato il consulente della parte civile, con la ex moglie del 56enne costituitasi e rappresentata dall'avvocato Nicodemo Gentile, le due imputate hanno dei disturbi borderline medio gravi associati a disturbi patologici e pregressi della personalità. Una supplemento di perizia, chiesto dalla Manfredi e della Giribaldi, è stato respinto dal giudice.

Nell'udienza fissata al prossimo giovedì il gup Marco Biagetti dovrà anche sciogliere la riserva sulla eccezione di costituzionalità, contestata dall'accusa, presentata dalle difese e relativa alla norma, di recente formulazione, che preclude agli indagati per omicidio la possibilità del patteggiamento.