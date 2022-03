Pugno in testa ad un 18enne, identificato l'autore dell'aggressione

E' stato identificato dai carabinieri di Vittorio Veneto l'autore della brutale aggressione avvenuta venerdì sera a Vittorio Veneto, nella zona del quadrilatero, ai danni di un 18enne, colpito con un pugno alla testa da un altro ragazzo che si è poi dileguato. Il "picchiatore" sarebbe un coetaneo, anche lui vittoriese. Tra i due non correrebbe buon sangue a causa di una ragazza contesa. Ad incastrarlo le immagini dei video di sorveglianza della zona e alcuni testimoni: per lui potrebbe scattare una denuncia per lesioni gravi. Il 18enne colpito al capo si trova ancora ricoverato, in osservazione, presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Non è stato fortunatamente necessario sottoporlo ad un intervento chirurgico, come era stato inizialmente ipotizzato.