Ragazzi a passeggio sul tetto del capannone dismesso, allarme a Vittorio Veneto

Nei prossimi giorni il Comune di Vittorio Veneto convocherà le proprietà degli ex stabilimenti "Carnielli" e "Italcementi" per rendere impossibile l'accesso agli ex stabilimenti industriali. Il motivo? Alcuni gruppi di ragazzi si divertirebbero a scavalcare le recinzioni, in alcuni punti divelta e superabile in maniera molto agile, ed entrerebbero all'interno per esplorare quegli spazi liberi e inutilizzati. L'ultimo episodio, registrato una decina di giorni fa, è avvenuto nella zona di SantìAndrea dove una decina di giovani sono stati visti, e immortalati da un residente in alcune foto, mentre camminavano tranquillamente sopra il tetto di un capannone, ad una decina di metri di altezza. Come nulla fosse, incuranti della possibilità che il tetto possa avere qualche cedimento o di scivolare. A tradire la loro presenza anche le urla e gli strepiti che hanno convinto alcuni cittadini a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto (nel frattempo i giovanissimi si erano già dileguati) che stanno identificando i protagonisti delle incursioni, tra cui ci sono anche alcune ragazze.