Minaccia con una pistola e rapina i clienti di un hotel, arrestato dai carabinieri

L'episodio poco dopo le 21 di martedì sera a Vittorio Veneto all'interno dell'albergo "Calvi". L'arma utilizzata per il colpo era un'arma da softair. Notte in cella per un 37enne senza precedenti alle spalle

Disoccupato ma senza nessun precedente alle spalle, completamente sconosciuto dalle forze dell'ordine. Questo il profilo di un 37enne italiano che martedì sera ha messo a segno una rapina all'interno dell'hotel Calvi di Vittorio Veneto ed è stato arrestato poco dopo dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. L'uomo ha trascorso la nottata in una camera di sicurezza della stazione di Vittorio Veneto. Nella mattinata di oggi il 37enne è comparso di fronte al giudice che ha convalidato l'arresto e lo ha poi rimesso in libertà.

L’episodio è accaduto verso le 21 quando il 37enne, entrato all’interno della reception dell’albergo, travisato con mascherina e felpa con cappuccio, ha estratto la pistola minacciando due clienti presenti in quel momento e facendosi consegnare il denaro in loro possesso (rispettivamente 110 euro e 50 euro). Una volta presi i soldi, il rapinatore ha abbandonato la struttura, dandosi alla fuga. Allertato il 112, la pattuglia dei carabinieri ha raggiunto subito il luogo della rapina e, acquisite le indicazioni dalle vittime sulla direzione di fuga del rapinatore, hanno dato il via alle ricerche. Il 37enne è stato individuato e fermato in Via Madonna di Lourdes, trovato in possesso di una pistola, che si è rivelata essere un modello per soft-air privo del tappo rosso. Il denaro è stato recuperato e restituito alle vittime, due uomini d'affari di circa 50 anni provenienti dalla provincia di Torino.