Studente 16enne rapina un panificio, inseguito e bloccato

Uno studente di appena 16 anni, senza nessun precedente penale alle spalle, è stato arrestato nella serata di oggi, 28 ottobre, a Vittorio Veneto. Il giovane, attorno alle 19.30, ha rapinato un panificio di via Canova: vestito con abiti scuri, con una mascherina in volto e con un coltello in mano, ha minacciato la cassiera, chiedendo gli fosse consegnato l'incasso, una somma di circa 380 euro. All'uscita dal negozio il ragazzino è stato braccato dal titolare di un negozio che si trova di fronte al panificio, una gastronomia, un passante ed un carabiniere libero dal servizio che vive nei paraggi. Il 16enne ha inutilmente tentato la fuga ma è stato bloccato e consegnato ai carabinieri di Vittorio Veneto. Il giovanissimo si trova ora presso il suo domicilio, con l'obbligo di rimanere in casa, in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.