Rissa tra bande, la fuga in auto e l'incidente: far west a Vittorio Veneto

I carabinieri della Compagnie di Vittorio Veneto e Conegliano stanno svolgendo indagini a tutto campo in queste ore sul grave episodio avvenuto nella serata di ieri, 17 ottobre, a Vittorio Veneto, in via Antonello Da Serravalle. Due gruppi di stranieri, attorno alle 22 circa, hanno infatti dato vita ad una furibonda rissa a colpi di mazze da baseball e bastoni (qualcuno avrebbe addirittura utilizzato un'accetta e un forcone). Tre giovani albanesi che hanno preso parte alla zuffa, tra loro parenti, sono stati poi protagonisti, alle 22.15 circa, di un incidente stradale in via Virgilio che ha coinvolto l'auto su cui viaggiavano due donne anziane, rimaste miracolosamente illese. Gli stranieri sono stati invece trasportati in ambulanza dal Suem 118 all'ospedale di Conegliano. Gli investigatori dell'Arma stanno svolgendo ulteriori ricerche sugli altri partecipanti alla lite, raccolte testimonianze e svolto accertamenti su responsabilità e dinamica della vicenda. Due dei tre stranieri hanno riportato lesioni guaribili con 15 giorni di prognosi. Ferite più lievi per il terzo fermato.