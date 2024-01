Aggrediti alla sagra dalla baby gang: 17enne e l'amica finiscono in ospedale

Violenza senza fine da parte delle baby gang nella Marca: l'ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto sabato pomeriggio, 27 gennaio, alla sagra di San Tiziano a Vittorio Veneto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", un 17enne e una sua amica di 16 anni sono stati picchiati a sangue da un gruppo di dieci ragazzini. Il ragazzo ha rimediato la frattura del naso e diverse altre lesioni per una prognosi iniziale di 30 giorni. La 16enne, corsa in suo aiuto, è rimasta invece solo lievemente ferita. I carabinieri sono ora sulle tracce dei responsabili, riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Se individuati dovranno rispondere dell'accusa di lesioni personali. Un'aggressione violenta e brutale che in paese ha suscitato rabbia e sconcerto. Avvenuta verso le 18 di fronte al tagadà nella piazza davanti alla cattedrale di Ceneda, all'origine dell'aggressione ci sarebbero motivi futili, una frase provocatoria detta dal branco per dare il via alla violenza di gruppo che ha mandato in ospedale i due minorenni. Dalle prime testimonianze raccolte il gruppo di aggressori sarebbe formato per la maggior parte da ragazzi italiani figli di immigrati. Non è escluso che tra loro ci fossero anche dei maggiorenni. Con il naso rotto e sanguinante, il 17enne è stato di nuovo visitato domenica da uno specialista otorinolaringoiatra per verificare la lesione al setto nasale. Non è certo la prima volta che episodi del genere si verificano in provincia e le famiglie, oltre a essere preoccupate, sono stufe di vedere impuniti i giovani aggressori dei figli. I festeggiamenti di San Tiziano, iniziati lo scorso 12 gennaio, quest'anno erano durati una settimana in più rispetto agli altri anni. L'ultimo weekend, in cui è avvenuta l'aggressione, è stato uno tra i più affollati.