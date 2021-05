Moto falciata da un'auto, fuori pericolo la 17enne ferita

Dopo due giorni di forte apprensione i medici hanno finalmente sciolto la prognosi della 17enne che domenica scorsa era rimasta gravemente ferita in un incidente in piazza Fiume a San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto. La ragazza è stata trasferita nel reparto di pediatria del Ca' Foncello di Treviso ed ora è fuori pericolo. L'incidente era avvenuto nella tarda mattinata del 23 maggio: la 17enne, di origine straniera, viaggiava come passeggera di una Ktm 125 Duke condotta da un coetaneo di San Vendemiano. Il mezzo si è scontrato con una Mercedes classe A che fuoriusciva da un parcheggio: al volante un 86enne della zona. Entrambi i giovani sono stati sbalzati dal mezzo e a preoccupare fin da subito sono state le condizioni critiche della ragazza, trasportata d'urgenza in elicottero al nosocomio di Treviso. Sull'incidente indaga la polizia stradale.