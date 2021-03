Scivola dal sentiero e cade in una scarpata, escursionista ferito

L'episodio in mattinata nel vittoriese lungo il sentiero che da Vittorio Veneto procede in direzione di Tarzo. Intervenuto sul posto il Soccorso Alpino ed il Suem 118

Alle 10.20 circa il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato allertato dalla Centrale del Suem, per un uomo scivolato in un dirupo in località Perdonanze poco distante dalla chiesetta, lungo il sentiero che da Vittorio Veneto procede in direzione di Tarzo. G.F., 66 anni, di Alpago (BL), che si trovava con la moglie, aveva perso l'equilibrio ed era infatti caduto ruzzolando per una ventina di metri tra la vegetazione. Una volta risaliti una squadra si è portata sul posto assieme all'elicottero del Suem. Sbarcati con un verricello di 30 metri medico e tecnico di elisoccorso, l'infortunato, che presentava un possibile trauma alla colonna, è stato stabilizzato e imbarellato, per essere caricato a bordo con il supporto dei soccorritori e trasportato all'ospedale di Treviso. La moglie è rientrata alla propria auto assieme alla squadra.