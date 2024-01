Ci ha lasciato Luigi Marcon, artista e pittore

Ha suscitato un vasto cordoglio non solamente nel mondo dell'arte la scomparsa di Luigi Marcon, spentosi nella notte tra il 30 e 31 dicembre a 85 anni. Artista e pittore Marcon era considerato tra più grandi incisori contemporanei. Nato a Tarzo si era formato all'incisione a Venezia, prima all'Istituto d'arte e poi presso il Centro internazionale della grafica. Nella sua lunga carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, come pure ha realizzato numerose personali in Italia e all'estero. E' stato anche docente di educazione artistica nelle scuole medie e per molti anni si è dedicato all'insegnamento della calcografia, realizzando con le tecniche calcografiche oltre 4500 matrici.

Le sue incisioni manifestano quella autorevolezza tecnica, tematica e stilistica - sottolinea l'assessora alla cultura Antonella Uliana - che solo un lavoro assiduo e un'autentica ispirazione permettono di raggiungere. Un maestro, che ha espresso con sensibilità il grande amore per la sua terra». Appassionato di montagna Marcon aveva dovuto lottare con le conseguenze di un incidente che lo aveva costretto su una sedia a rotelle ma era riuscito a riprendere l'uso degli arti superiori ed era tornato a dipingere. Lascia la moglie Giovanna e i figli Luca e Roberta. I funerali saranno celebrati quasi certamente giovedì 4 gennaio nella chiesa di Fregona.