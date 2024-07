Armi e munizioni nascoste in un canale, assolto Stefano Milacic

Non sarebbe stato Stefano Milacic a nascondere le "armi" ritrovate nel 2019 in un canale artificiale nei pressi di una piccola centrale dell'Enel a Scomigo di Conegliano. Questo l'esito conclusivo del processo a carico del 53enne meccanico di Carpesica, assolto in Appello dall'accusa di essere uno dei responsabili dell'attentato dinamitardo al liceo "Flaminio" di Vittorio Veneto avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2018. Milacic è stato invece condannato a 1 anno e 6 mesi per la conversazione, intercettata dagli investigatori, in cui parlava con un conoscente relativamente alla facilità di reperire fucili e munizioni sul mercato. Il pubblico ministero Massimo De Bortoli aveva invece chiesto un pena di 4 anni.

Le indagini erano collegate ai fatti del Liceo Flaminio. Il 53enne, ascoltato al telefono dagli inquirenti, avrebbe parlato con alcuni conoscenti sul come acquistare gli Ak-47 in maniera clandestina. Poi nell'autunno del 2018, grazie alle attività investigative, la Digos pensò di poter mettere le mani su un possibile carico sospetto. Il 5 novembre le Operazioni Speciali perquisirono un capannone a Vittorio Veneto di proprietà di un 42enne conoscente di Milacic: l'operazione venne fatta scattare dopo che il 47enne e il conoscente furono intercettati telefonicamente la sera del 1 novembre, quando Milacic chiamò il proprietario del capannone chiedendo se poteva dargli uno spazio per un bidone da conservare per qualche tempo. «Dentro - avrebbe spiegato Milacic - c'è farina per fare polenta». Il contenitore restò però nel capannone solo una notte; la mattina successiva il 53enne, secondo la Procura, sarebbe infatti andato a riprenderlo. Per gli investigatori dentro al bidone non c'era farina ma le armi che saranno poi ritrovate, nel marzo del 2019, nel canale. Quando la Digos arriva sul posto non viene trovato nulla. Forse Milacic, che al tempo dei fatti aveva capito di essere nel mirino per la bomba al Flaminio, si sarebbe sentito braccato e avrebbe voluto disfarsi delle armi di cui è un collezionista e grande appassionato, tanto da farsi riprendere con mitragliatori in foto che poi pubblica sui social network.

Una delle prove a carico del 53enne sarebbe stata la "traccia" rilevata tramite Gps del passaggio della sua macchina sul luogo dove fu ritrovato uno dei sacchi che all'interno conteneva munizioni per armi comuni. «Ma quello che il navigatore satellitare rileva - aveva detto il suo difensore, l'avvocato Giuseppe Gulli - è sì il passaggio dell'auto di Milacic che però non si ferma. E' impossibile che l'uomo abbia buttato il sacco con le munizioni oltre una siepe ed una recinzione senza scendere dal veicolo. Quanto al secondo ritrovamento, quello dei pezzi smontati di Ak-47, le registrazioni del Gps non hanno fatto rilevare alcun movimento di automobili e quindi le armi non sono state nascoste da lui».