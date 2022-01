Nascose caricatori e munizioni, a processo responsabile della bomba al Liceo Flaminio

Si è aperto oggi, martedì 11 gennaio, il processo a Stefano Milacic, 50 anni, il meccanico vittoriese di Carpesica (difeso dall’avvocato Giuseppe Gulli), finito al centro delle cronache per essere stato l’artificiere che confezionò l’ordigno esploso la notte tra il 2 e il 3 giugno 2018, davanti all’ingresso del liceo Flaminio in via Battisti e vicino alle medie Cosmo. L'uomo, che per la bomba al liceo vittoriese ha ricevuto (in abbreviato) una condanna a due anni e 4 mesi, è accusato questa volta di detenzione illegale di armi e porto di arma e munizioni (alcune in concorso con un altro imputato, Loris Biasi uscito di scena con un patteggiamento), molte delle quali furono rinvenute l’8 marzo 2019 dalla polizia in un corso artificiale dell’Enel.

Sarebbero stati insomma suoi i pezzi di arma da fuoco, tra cui dei caricatori di fucile mitragliatore Ak-47, immersi nell’acqua di un canale a Scomigo di Conegliano e trovati dagli agenti della Digos. Era la mattina dell’8 marzo del 2019 quando gli agenti, nella zona artigianale della località del coneglianese, intervennero per recuperare un sacco che, una volta aperto, si rivelò essere pieno di cartucce e di munizioni. Qualche pezzo di arma era arrugginito dall’acqua, segno che il sacco era lì almeno da qualche settimana, nascosto sotto le acque del canale. Milacic era stato anche intercettato al telefono mentre parlava di armi con alcune persone, tra cui un amico al quale chiede il favore di portare un “grosso bidone” che non sapeva dove mettere. Il processo è stato rinviato al 12 aprile prossimo