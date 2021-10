Vittorio Veneto e Tarzo, tornano i "topi d'appartamento"

Tornano le incursioni dei ladri nella Marca, in particolare nel vittoriese e nella zona di Tarzo. Per colpire sono sempre le ore del tardo pomeriggio o serali quelle più critiche. Ignoti, hanno riferito i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto, hanno colpito in via Goldoni, in un'abitazione nella zona del villaggio Margherita. Qui, approfittando della momentanea assenza dei proprietari, i "topi d'appartamento" sono penetrati in un casa dopo aver scassinato la porta d’ingresso dell’abitazione. Una volta all'interno sono stati messe sottosopra quasi tutte le stanze per un bottino che ammonta ad alcune migliaia di euro in gioielli e denaro. Visitata, probabilmente dalla stessa banda, anche una casa di via Pastrengo. Qui è stata scassinata una porta-finestra per trafugare soldi e oro. Infine a Tarzo, ladri in azione in piazza Luciani; una volta forata la serratura una porta-finestra i malviventi sono riusciti a mettere le mani su preziosi e altri gioielli in oro. La raccomandazione ai residenti e ovviamente quella di prestare la massima attenzione.