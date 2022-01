Trattore si rovescia, 71enne muore schiacciato

Tragedia in serata a Vittorio Veneto, in un terreno agricolo di via Menegon. A perdere la vita un uomo di 71 anni che si trovava alla guida di un trattore che si è capovolto, schiacciandolo. A trovare l'uomo esanime è stata la moglie, preoccupata perchè non aveva visto il marito rientrare. Purtroppo l'anziano è stato estratto dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre, già privo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vittorio Veneto oltre a medico e infermieri del Suem 118.