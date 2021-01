Truffa on line sugli articoli sanitari, due denunciati

Una truffa on line

La classica truffa on line "inversa", quella scoperta nei giorni scorsi dai carabinieri di Vittorio Veneto che hanno denunciato un 50enne del milanese perché nel settembre scorso, fingendosi interessato all'acquisto di alcuni articoli sanitari proposti su un sito di annunci economici da un 64enne di Vittorio Veneto, lo aveva indotto in errore, facendosi accreditare dal venditore la somma di 1.100 euro su una carta prepagata. Denunciato anche un complice del 50enne, un pakistano di 33 anni residente nel bresciano. Lo straniero aveva attivato la scheda telefonica fittizia utilizzata per contattare la vittima.