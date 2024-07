Raggiri agli anziani, si mobilitano anche i parroci della Diocesi di Vittorio Veneto

Bande di truffatori trasfertisti, specializzati nelle truffe agli anziani, stanno spadroneggiando in queste giornate nella Marca con colpi in serie sia nell'immediato hinterland di Treviso che nella destra Piave. L'unica contromisura possibile per contrastare il fenomeno è fare prevenzione, sensibilizzando le potenziali vittime. Dopo la partnership avviata giovedì scorso con il Comune di Treviso, in queste ore è stata la Diocesi di Vittorio Veneto, con il Vescovo Corrado Pizziolo, a raccogliere con grande disponibilità la richiesta di collaborazione dell'Arma: gli opuscoli e le locandine con i consigli anti-truffa saranno infatti a breve distribuiti presso le oltre 162 parrocchie della Diocesi vittoriese, attraverso i 137 sacerdoti che guidano queste comunità, grazie alla collaborazione dei gruppi parrocchiali.