Uccise il padre a coltellate, iniziato il processo a un 25enne

«Era il diavolo, avrebbe potuto fare del male a me o mia madre». Così prese un coltello e infierì sul padre mentre questi dormiva nel salotto di casa sua. Oggi 5 luglio è cominciato, in Corte d'Assise, il processo a Riccardo De Felice, il 25enne che la mattina del 16 novembre del 2022 ha ucciso il papà Francesco. La Corte, presieduta dal giudice Umberto Donà, era chiamata a stabilire se il ragazzo fosse effettivamente incapace di intendere al momento del fatto (la sua capacità di volere non era mai stata messa in discussione) e se nei confronti del giovane, attualmente in cura presso un comunità in provincia di Verona, debba essere emessa una misura di sicurezza "stabile". Per ora Riccardo è stato infatti giudicato solo parzialmente pericoloso socialmente. L'udienza è stata rinviata al prossimo 4 ottobre. In quell'occasione verrà sentita anche la psichiatra che aveva effettuato la perizia.

L'imputato, a cui probabilmente verrà riconosciuta l'incapacità e quindi verrà giudicato improcedibile, l'8 marzo dell'anno scorso era stato oggetto di un incidente probatorio - chiesto dal pubblico ministero Davide Romanelli - nel corso del quale sono state resi noti gli esiti della perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari Piera de Stefani e le risultanze degli esami clinici condotti dalla difesa, rappresentata dagli avvocati Alessandra D'Aversa e Giovanni Maccarrone.

La consulenza effettuata in quell'occasione racconta che De Felice, reo confesso dell'omicidio del padre Francesco, 56 anni, un ufficiale dell'esercito in congedo, sarebbe stato in preda a una "bufera psicotica" che gli avrebbe fatto pensare che il papà non solo non fosse il suo vero padre e che ucciderlo sarebbe stato necessario per evitare che Francesco De Felice potesse "fare del male" a lui o alla madre. Riccardo sarebbe vittima di una quadro psicotico, di origine biologica, che sarebbe stato latente negli anni e che avrebbe avuto una "esplosione" il giorno dell'omicidio, quando ha centrato alla testa il papà con una barra da trazione e poi l'avrebbe finito con le coltellate.