Sfonda a calci una vetrina per noia: ragazza rischia il linciaggio in strada

Ha preso a calci la vetrata di un negozio sfitto al Quadrilatero, in centro a Vittorio Veneto, e l'ha ridotta in frantumi. Il motivo? Era annoiata. Sarebbe questa la motivazione alla base dell'ennesimo episodio di vandalismo avvenuto nel centro vittoriese.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", però, questa volta il finale ha rischiato di essere ben diverso perché alcuni giovani che avevano assistito alla scena, avvenuta nella serata di sabato 30 marzo, hanno tentato di linciare in strada la giovane, venendo fermati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Nel frattempo la giovane si era dileguata in fretta e furia. Oggi, martedì 2 aprile, il sindaco Antonio Miatto, il vice Gianluca Posocco, ed il comandante della polizia locale, Camerin, si incontreranno per decidere quali provvedimenti assumere a suo carico. La ragazza rischia un daspo urbano: si tratta, infatti, di una vecchia conoscenza già nota per altri atti di vandalismo in città. Lunedì, sul posto, si è recato anche l'ex sindaco ed europralamentare Giancarlo Scottà (Lega). Dopo aver incontrato e salutato Posocco, in un bar della piazza, ha voluto verificare di persona le conseguenze dell'ennesimo atto vandalico compiuto al Quadrilatero.