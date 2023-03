/ Via Abruzzo

Colpito all'addome da un pannello, ferito imprenditore 40enne

Incidente sul lavoro in mattinata a San Giacomo di Veglia, in via Abruzzo, in una ditta specializzata nella lavorazione di suole in gomma per calzature. L'uomo è rimasto ferito mentre stava lavorando ad una raspatrice, riportando una prognosi di 7 giorni. Intervenuti sul posto i carabinieri, il Suem 118 e i tecnici del nucleo Spisal