Si lancia dal viadotto del Fadalto, morta una 42enne

Terribile tragedia nella tarda mattinata di oggi, 2 maggio, poco prima delle 12, lungo l'autostrada A27 in direzione di Belluno, all'altezza del viafotto del Fadalto. Un'automobilista di 42 anni, M.E., ha accostato l'auto, ha scavalcato il parapetto e si è gettato nel vuoto, precipitando da un'altezza di 50 metri. La donna è morta praticamente sul colpo: medico e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato il veicolo fermo a bordo della carreggiata. Per gli accertamenti di legge sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento della A27. Il traffico non ha avuto particolari rallentamenti.