Sbalzato dal trattore, agricoltore ferito: trasportato in elicottero al Ca' Foncello

E' stato sbalzato dal trattore che stava guidando, procurandosi varie lesioni, tra cui la sospetta frattura del bacino. L'incidente agricolo è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, 4 maggio, in un terreno agricolo di Volpago del Montello, in via Sernaglia. A restare ferito un agricoltore di 76 anni, D.A., residente nella zona. Immediato è scattato l'allarme al 118 e a Volpago sono intervenute ambulanza e automedica, oltre all'elicottero Falco da Pieve di Cadore, mezzo con cui il pensionato è stato accompagnato al pron.to soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'anziano non è fortunatamente in pericolo di vita. Per le verifiche del caso e accertare la dinamica dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna.