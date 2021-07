Malore fatale nella notte, cuoco muore a 47 anni

Un malore improvviso, forse un infarto, se l'è portato via a 47 anni, nella notte tra domenica e lunedì. Sono ore di grande cordoglio a Venegazzù di Volpago del Montello per l'improvvisa scomparsa di Simone Simeoni, molto conosciuto nella zona per la sua attività come volontario al servizio della comunità. Simone, originario di Valdobbiadene, lavorava come cuoco al "Becher" di Ponzano Veneto; viveva con la sua famiglia, moglie e due figlie di 14 e 17 anni, in via Sant'Eurosia a Volpago. Generoso, gioviale e amorevole, il 47enne era una delle colonne nell'organizzazione della sagra di Venegazzù, una delle sue tante attività di volontariato. Per fine mese, a Nervesa, stava preparando una cena di beneficenza.

«Questa mattina (lunedì ndr), noi tutti collaboratori di Venegazzù in Festa e di Phoenix APS siamo stati colpiti da una notizia devastante -si legge nella pagina Facebook "Venegazzù in Festa"- Il nostro amico, cuoco Simone, ci ha lasciati improvvisamente, creando un vuoto incolmabile nei nostri cuori. Speravamo fosse solo un bruttissimo incubo ed invece è tutto vero e tu, adesso Simone non sei più qui con noi! È difficile trovare le parole... Simone amico caro eri e continuerai ad essere una persona splendida alla quale era impossibile non voler bene. Il tuo entusiasmo, la tua generosità, la tua disponibilità resteranno per sempre segni indelebili impressi nei nostri cuori e nelle nostre menti. Vogliamo ricordarti felice e spensierato, lavoratore instancabile, proprio lì nelle cucine della nostra Festa, con quel sorriso e quel tuo modo di fare a dir poco unico... Ciao Simone il nostro cuore è con te! Ci stringiamo con tanto affetto alla tua splendida famiglia!».