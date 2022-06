Cade da cavallo, 40enne trasportata in ambulanza in ospedale

Una 40enne, D.Z., è rimasta ferita a causa di una brutta caduta da cavallo mentre si trovava nei pressi dell'agriturismo "Prato fiorito" di via Battisti, a Volpago del Montello. Mobilitati per i soccorsi l'elicottero, inviato dalla base del Suem al Ca' Foncello, automedica e ambulanza. Medico e infermieri, viste le condizioni fortunatamente non gravi dell'amazzone, hanno optato per accompagnarla al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna dove è stata visitata e sottoposta a tutti gli esami del caso.