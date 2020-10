Sopreso dai carabinieri mentre ruba rame dal deposito comunale, arrestato

Aveva rubato numerosi cavi in rame e altri attrezzi, per un valore di circa 2mila euro, ma è stato sorpreso e arrestato da una pattuglia dei carabinieri mentre stava caricando la refurtiva a bordo di un camion Iveco Daily. Sventato dai militari della stazione di Volpago del Montello, nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 ottobre, un furto al deposito comunale di via del Fante, l'ex "polveriera-deposito munizioni". A finire in manette, in flagranza, è stato un 19enne di Montebelluna, un giovane con svariati precedenti penali alle spalle. Il materiale è stato restituito ai responsabili della struttura comunale. Il giovane, dopo aver trascorso la nottata in cella, comparirà nelle prossime ore di fronte al giudice per il processo per direttissima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.