Furto in farmacia, tre ladre riprese dalle telecamere: bottino da 700 euro

Si stringe il cerchio attorno ai presunti responsabili dell'ingente furto di prodotti parafarmaceutici avvenuto lo scorso 9 maggio in una farmacia di Volpago del Montello. Le ladre sarebbero tre donne residenti a Montebelluna, già note per precedenti reati contro il patrimonio. I carabinieri della stazione locale, dopo aver visionato i filmati della videosorveglianza sono riusciti a risalire all'identità delle donne filmate mentre rubavano la merce dagli scaffali della farmacia per una refurtiva di circa 700 euro.

L'altro furto

Nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 giugno una pizzeria di via Lazzaris a Spresiano è stata "visitata" da una banda di ladri che, dopo aver fatto irruzione forzando una porta finestra, sono riusciti a fuggire con il fondo cassa del locale pari a circa 100 euro. Indagini in corso a cura dei carabinieri di Treviso.