Analisi Arpav dopo l'incendio alla Pmg di Volpago, nell'aria tracce di etanolo

Tecnici Arpav sono impegnati da ieri a Volpago del Montello dove un grosso incendio ha avvolto nella serata del 5 gennaio la sede della PMG, una ditta che si occupa di trasporti/logistica. I tecnici dell’Agenzia hanno eseguito ieri, 6 gennaio, dei prelievi esplorativi di aria tramite canister nelle zone maggiormente interessate dalle ricadute nelle vicinanze dell’azienda e a distanza di qualche kilometro, tra via Pastro, via Antiga e via Monte Bianco/Ortigara a Trevignano. È stato inoltre posizionato un campionatore ad alto volume per eseguire un prelievo di microinquinanti organici (diossine, PCB, IPA).

Le analisi hanno evidenziato la presenza di sostanze come idrocarburi aromatici, quali prodotti di combustione, e stirene associabile alla combustione di imballaggi di polistirolo. Inoltre in almeno quattro campioni è stata rilevata la presenza di etanolo che potrebbe essere associata alla presenza di contenitori di vino, stoccati all’interno dell’azienda. I risultati dell’analisi dei microinquinanti saranno forniti i prossimi giorni. Le acque di spegnimento sono confluite nelle vasche di raccolta dislocate all’interno del capannone e nel piazzale all’esterno. L’attività di sopralluogo e campionamenti continua anche oggi, dato che l’incendio è ancora in corso.