Furgone si scontra con un'auto e si capovolge, grave il conducente

Un pauroso incidente è avvenuto oggi, 15 gennaio, in Schiavonesca Nuova, direzione Montebelluna, a Volpago del Montello. Per ragioni che sono ancora al vaglio dei carabinieri della locale stazione, intervenuti sul posto, un furgone Fiat "Doblò", condotto da una 65enne, è andato a sbattere, in fase di sorpasso, contro una Ford Fiesta, che aveva alla guida un 55enne del posto.

Lo schianto, avvenuto sul lato dell'autovettura, è stato tremendo tanto che il furgone si addirittura capovolto. Fortunatamente il 65enne, rimasto ferito (illeso invece l'altro autista), ricoverato al "San Valentino" di Montebelluna, non sarebbe al momento in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco montebellunesi, le cui operazioni di soccorso sono terminate poco prima delle 14.