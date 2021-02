Volpago nel mirino dei ladri: razziati alcuni garage e le auto al cimitero

Via Gobbato e via Venozzi a Volpago del Montello. Sono queste le due zone che negli ultimi giorni sono finite nel mirino dei ladri, tanto da scatenare un vero e proprio stato di paura nei residenti che ora chiedono maggiori controlli. Durante le ultime giornate, infatti, come riporta "la Tribuna" si sono susseguite segnalazioni di furti sia ai danni delle auto in sosta al cimitero locale che nei garage di alcuni condomini da cui è persino stata rubata una mountain bike da seimila euro. C'è dunque tanta amarezza trai i cittadini che ora chiedono l'attivazione delle ronde a sostegno del controllo di vicinato per cercare di limitare, quanto possibile le scorribande di queste bande specializzate di malviventi che in molti ritengono provenire dall'Est Europa.