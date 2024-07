Scoperto "grossista" di hashish e marijuana sul Montello: due arrestati

In un'abitazione sul Montello, a Volpago, c'era una piccola centrale dello spaccio di droga all'ingrosso: è qui che i carabinieri della Compagnia di Montebelluna, nella serata di mercoledì, sono intervenuti con un blitz e hanno arrestato il padrone di casa, un 36enne che viveva li con la sua famiglia, e sequestrato 6,5 chili di droga, tre chili di hashish in panetti e tre chili e mezzo di marijuana, in grandi buste di plastica. Le droghe erano suddivise in due valige che sono state trovate nel corso di una perquisizione domiciliare. Arrestato dai militari, da tempo sulle tracce del "grossista", anche un 43enne che si era appena recato a casa dello spacciatore per "fare rifornimento": con sè aveva un etto di "fumo" e uno di "erba", sostanze che aveva nascosto addosso e in auto e avrebbe probabilmente poi provveduto a suddividere in dosi e vendere al dettaglio. Il 36enne, incensurato, si trova rinchiuso nel carcere di Santa Bona mentre il cliente è ai domiciliari. Entrambi devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo gli investigatori dell'Arma quella che è stata scoperta è una catena di distribuzione medio-alta delle droghe leggere nell'area del Montello. Al vaglio anche la provenienza di sacchetti e panetti "marchiati" con le foto di un noto calciatore e con simboli di vario tipo. Al 36enne in particolare è stato sequestrato lo smartphone, a caccia di indicazioni di clienti e sub-fornitori. L'area del Montello, ha spiegato il neocomandante della Compagnia di Montebelluna, Domenico De Luca, è certamente un'area cruciale per lo spaccio della zona e nelle prossime settimane potrebbero esserci ulteriori interventi nel corso delle prossime settimane.