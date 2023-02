Leucemia fulminante: addio a Max, camionista di 54 anni

Tutti lo ricordano come una persona per bene, un grande lavoratore, sempre sorridente. Sono ore di lutto a Venegazzù di Volpago del Montello per la prematura scomparsa di Massimiliano Domengoni, mancato all'età di 54 anni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa di una leucemia fulminante che si è manifestata solo pochi giorni fa, attraverso un malore improvviso da cui l'uomo è stato colpito. E' scattato un primo ricovero al San Valentino di Montebelluna e gli esami hanno indotto i medici al trasferimento al nosocomio del capoluogo. Max, come tutti lo chiamavano, lascia la moglie Patrizia e i figli Gioia e Dyames. La famiglia ha chiesto un esame autoptico per chiarire i contorni della tragedia. Il funerale dovrebbe svolgersi sabato 25 febbraio alle 11 a Venegazzù.

La figlia dell'autotrasportatore, Gioia, ha scritto una dedica rivolta al madre scomparso sulla propria pagina Facebook: «Sei parte di me, quella che non sopportavo perché eravamo là stessa identica cosa.. cane e gatto, ma come dice mamma dopo una risposta data male dovevamo solo guardarci allo specchio per capirci.. la vita me l'hai donata anche tu.. quindi sono parte Tua.. mi manchi come l'aria e non resisto più a non vederti vorrei essere con te luce dei miei occhi».

«Ciao Max ..sabato scorso eravamo assieme... a ridere come sempre... a bere il solito prosecco...... il mio collega che mi regalava ogni giorno un sorriso... ore e ore al telefono... x passare la giornata x clienti x scarichi... x strade... e sempre con il sorriso...Non riesco ancora a crederci..Mi manchi e mi mancherai collega Ciao Maxi..R.i.p»: così invece un collega di lavoro dell'uomo.