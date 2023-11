Infarto mentre affronta un "fuoristrada", morto un 65enne

E' rimasto vittima di un infarto mentre era insieme ad alcuni amici con i quali stava facendo un "fuori strada" a Selva del Montello. La vittima è Ugo Bergamasco, un imprenditore di 65 anni, co-titolare, con il socio Piergiorgio Ferronato della Nova Decor Tre di Due Carrare, in provincia di Padova. A nulla è servito l'arrivo dei sanitari del Suem 118.

Erano le circa le 12 di oggi 18 novembre quando l'uomo si trovava a bordo di un quad - una moto a quattro ruote a trazione pensato per essere utilizzato per il trasporto di persone e cose su percorsi di fuoristrada, particolarmente difficili e accidentati - intento ad affrontare, insieme ad una compagnia composta da 8 amici, un sentiero in una zona impervia che si trova nei boschi sopra a Selva, nella Valle del Bo di Gobbo all'altezza della presa numero 9. Ad un certo punto Bergamasco ha accusato un malore e si è accasciato sul proprio mezzo. Gli amici hanno subito chiamato i sanitari, intervenuti con un elicottero da Treviso, una auto-medica e una ambulanza del Suem di Montebelluna, oltre al soccorso alpino della Pedemontana del Grappa dato che l'area era particolamente impervia. Malgrado il 65enne sia stato sottoposto ad alcune manovre rianimatorie per lui non c'è stato nulla fare. Sul posto è intervenuta per i rilievi anche un gazzella dei Carabinieri di Volpago.