Coltellate e sprangate, rissa furibonda tra due camionisti

Sono dovuti intervenire i carabinieri martedì sera, poco dopo le 22 in un parcheggio di via Piave a Volpago del Montello, per mettere fine alla violenta zuffa scoppiata tra due autotrasportatori romeni, un 46enne e un 53enne

Dopo aver cenato insieme e alzato un pò troppo il gomito, è bastata qualche parola fuori posto per scatenare prima una litigata e poi una lotta furibonda, senza esclusione di colpi. Protagonisti della zuffa, avvenuta circa alle 22 di martedì sera in un parcheggio riservato alla sosta di tir e autoarticolati a Volpago del Montello, in via Piave, sono stati due autotrasportatori di nazionalità rumena, un 46enne e un 53enne. Per calmare i loro "bollenti spiriti" sonbo dovuti intervenire i carabinieri della stazione di Volpago del Montello. Il piazzale, teatro dello scontro, è solitamente utilizzato per il transito e la sosta dei camionisti: in particolare i trasportatori romeni sono usi all'incontrarsi per poi mangiare qualcosa insieme. Questa volta però qualcosa è andato storto.