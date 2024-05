Rogo alla Pmg, il titolare e la madre finiscono davanti al Gup

Il Comune di Volpago, per il danno ambientale, oltre alla Tenuta di Collalbrigo (che aveva svariate bottiglie di vino che andarono irrimediabilmente perdute) e la società che aveva erogato il leasing per il capannone. Sono queste alcune delle costituzioni di parte civile, oltre alle assicurazioni che sarebbero state truffate, all'udienza preliminare che si è tenuta oggi davanti al gup Marco Biagetti a carico di Mirco Poloniato, 32 anni, e della madre, la 64enne Giovannina Bortolomiol, indagati per l'incendio doloso che la sera del 5 gennaio del 2022 semi distrusse la Pmg srl, un'azienda di logistica e trasporti di Vedelago.

Poloniato e Bortolomiol sono accusati di aver appiccato volontariamente il fuoco all’interno degli uffici della Pmg con l’uso di liquido accelerante. Incendio che prese forza dopo aver raggiunto due contenitori contenenti 1800 chili di sostanza altamente infiammabile. Tutto, nelle ipotesi della Procura di Treviso, per incassare il premio assicurativo che era di 2 milioni di euro. La polizza era stata sottoscritta con la Assicurazioni Generali.

Gli investigatori hanno effettuato riscontri, acquisito testimonianze, visionato filmati e analizzato tabulati telefonici che hanno permesso di collocare la presenza dei due indagati nei pressi dell’azienda quando si le fiamme sarebbero state appiccate. Le Fiamme Gialle hanno inoltre svolto accertamenti economico-finanziari scoprendo che, entro un anno dall’evento, sarebbe andata in scadenza la rata di riscatto del contratto di leasing dell’immobile incendiato, pagamento che non si sarebbe potuto onorare se non attraverso un indennizzo assicurativo che avrebbe anche garantito nuovi macchinari, arredi e attrezzature.

Inoltre sarebbe emerso come la Pmg sarebbe stata priva di certificato di prevenzione incendi: l'azienda infatti avrebbe, diversi anni fa, presentato un progetto di prevenzione incendio e i Vigili del Fuoco avrebbero dato un’approvazione provvisoria subordinata ad alcuni lavori, mai però eseguiti. Anche dopo il rogo del gennaio 2022 le raccomandazioni furono disattese.

La posizione difensiva del titolare della Pmg, Mirco Poloniato, assistito dagli avvocati Lodovico Fabris e Urbano Bessegato, come quelle della madre (avvocato Fabio Busnardo) è totalmente opposta: «Abbiamo evidenziato», avevano detto a suo tempo i legali, «la totale infondatezza del movente ipotizzato dagli inquirenti sulla base di informazioni errate e con valutazione dei documenti agli atti senza le opportune verifiche». I difensori specificano come non vi fossero difficoltà economiche e il risarcimento ottenibile a seguito dell’incendio fosse «notevolmente inferiore all’importo necessario per ricostruire l’immobile nelle medesime condizioni in cui era prima dell’evento. Abbiamo poi documentato che la rata di riscatto del leasing era stata prorogata già prima dell’incendio al 1 maggio 2024». Contestata – con perizia di parte – la ricostruzione delle cause dell’incendio. «I rilievi -dicono gli avvocati - sono avvenuti dopo 33 giorni dall’evento in una scena ormai contaminata. I nostri assistiti, al momento dell’incendio, non era nel capannone».

Il Comune di Vedelago (assistito dall'avvocato Alessandro Michielan) chiede il risarcimento per i danni da inquinamento ambientale, in particolare per l'acqua utilizzata per spegnere le fiamme che contaminata dalle sostanze nocive sarebbe finita nelle caditoie rischiando di compromettere le falda. L'Amministrazione aveva inoltre attivato la protezione civile e la Polizia Locale, oltre agli uffici competenti. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 25 luglio.