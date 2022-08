West Nile, nuovo caso sospetto: 74enne ricoverato in ospedale

Nuovo caso sospetto di West Nile in provincia di Treviso: un paziente di 74 anni, residente a Chiarano, è stato ricoverato in ospedale nelle scorse ore con fattori di rischio legati ad altre patologie pregresse.

Il Servizio igiene e sanità pubblica dell'Ulss 2 sta accertando se i sintomi riscontrati nel paziente siano effettivamente riconducibili alla West Nile. Gli ultimi tre casi sospetti nella Marca erano stati scoperti il 29 luglio. Alla luce del nuovo caso, il Dipartimento di prevenzione ha rinnovato la raccomandazione a tutti i cittadini di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura dove possa raccogliersi l’acqua piovana, svuotando giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua. Inoltre, condomini e proprietari di edifici dovranno trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e aree esterne di pertinenza degli edifici, con idoneo prodotto larvicida in compressa (è escluso l’utilizzo di adulticidi). I trattamenti andranno annotati in un apposito registro da esibire su richiesta degli incaricati alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni.