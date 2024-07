Travolti da due pesanti lastre di vetro: un operaio ferito, illeso un collega

Incidente sul lavoro fortunatamente senza gravi conseguenze ieri mattina, 10 luglio, poco dopo le 11.30, alla vetreria "Zanatta vetro" di Montebelluna, in via Giuseppe di Vittorio. Due operai, per cause in corso di accertamento, sono stati travolti da due grosse lastre di vetro che hanno intrappolato i malcapitati. L'incidente è avvenuto nel magazzino aziendale. Un uomo ha riportato una lieve lesione ad una mano mentre un collega è rimasto illeso. I colleghi di lavoro hanno subito lanciato l'allarme al 118, Per i soccorsi sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso oltre a medico e infermieri del Suem che si sono sincerati delle condizioni dei due lavoratori, rimasti sconvolti dall'accaduto.