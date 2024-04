Addio all'ex consigliera comunale Cinzia Trevisan, aveva 58 anni

Grave lutto per la comunità trevigiana di Zenson di Piave. Si è spenta martedì scorso, all'ospedale dell'Angelo di Mestre, Cinzia Trevisan, ex consigliera comunale con deleghe al sociale e alla terza età: aveva 58 anni ed era stata costretta a ritirarsi dall'attività politica proprio a causa del terribile male contro cui si è trovata a dover combattere. Lascia il marito Fiorenzo, una figlia, Marianna, i genitori Alvezio e Gianna, il fratello Livio e numerosi tra parenti, famigliari e amici.

Cinzia, originaria di Treviso, è stata per sei anni era stata consigliera comunale (dal 2017 per il primo mandato di Daniele Dalla Nese, e dal 2022 per il secondo terminato anzitempo) e svolgeva la professione di nfermiera professionale prima di andare in pensione: per molti anni aveva lavorato al distretto socio-sanitario di Roncade, dove si prendeva cura di anziani e fragili.

«L'Amministrazione Comunale perde un'altra importante figura che ha dato il via a numerosi progetti di carattere sociale ancor'oggi attivi e fondamentali per la collettività» ha scritto su Facebook il sindaco di Zenson, Daniele Dalla Nese «Io perdo una amica, sempre pronta a mettersi in gioco ed a spendersi nell'aiutare gli altri nelle sue deleghe ma anche nella vita di tutti i giorni. Coraggiosa, forte e motivata, ma sempre umile e riservata. Persona sulla quale ho sempre potuto contare, anche nei momenti difficili. Ora rimane un grande vuoto. Difficile da accettare. Cinzia, la tua generosità, il tuo altruismo anche nei confronti dei più deboli, di chi stava male e degli anziani non potranno mai sbiadire. Tutti i progetti e le idee che abbiamo condiviso in questi anni e che avevamo intenzione di realizzare per il nostro Paese rimarranno per tutti un punto fermo e ancora obiettivi da raggiungere. Grazie per esserci stata, anche nell'ultimo difficile periodo. Ciao Cinzia, che la terra ti sia lieve».

Il funerale si svolgerà venerdì prossimo, 12 aprile, alle 15, presso la chiesa parrocchiale "San Benedetto" di Zenson di Piave. Giovedì 11 alle 19 sarà recitato il rosario all'interno della chiesa di Zenson.