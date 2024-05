Corto circuito ad un frigo, scoppia incendio nel minimarket: danni ingenti

Un corto circuito ad uno dei frigoriferi. Questa la causa dell'incendio che ha interessato stanotte un minimarket di via 4 novembre a Zenson di Piave. Le fiamme e il fumo che si è sprigionato nei locali hanno provocato danni molto ingenti, annerendo pareti e prodotti. Sono intervenuti per le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco da Motta di Livenza con due automezzi. L'allarme è stato lanciato alle 2.30 circa e le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino al mattino. Il piccolo negozio di alimentari è per ora inagibile. Per ora sarebbe da escludere la pista del dolo. Saranno tuttavia visionate le telecamere presenti nella zona. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Le cause di probabile natura elettrica per il malfunzionamento del frigo sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.