Riceve un pacco contenente nandrolone, 34enne arrestato

Lo hanno probabilmente intercettato telefonicamente, così da sapere che quel pacco, contenente nandrolone, sostanza ritenuta dopante, gli sarebbe stato recapitato proprio oggi. E così agenti delle forze dell'ordine si sono recate al suo indirizzo proprio al momento della consegna, cogliendolo in flagranza di reato.

Ieri un giovane 34enne di Zero Branco è stato arrestato dagli agenti del Nas dei carabinieri per traffico di sostanze dopanti. L'uomo (difeso dall'avvocato Davide Favotto), che è stato messo agli arresti domiciliari, sosterrà l'udienza di convalida domani, 2 luglio, nel corso della mattina, in cui il pubblico ministero Michele Permunian formulerà l'eventuale richiesta di misura cautelare.

Il giovane avrebbe ricevuto per posta un pacco contenente la sostanza proibita; poi, nel corso di una successiva perquisizione presso la sua abitazione, sarebbero state trovate altre sostanze proibite. Al momento non si sa se il nandrolone, steroide che aumenta la perfomance fisica e la resistenza allo sforzo ma presenta anche rischi, come tutti gli anabolizzanti, legati all'ipertensione arteriosa, all'infarto, alla trombosi e all'aumento dell'aggressività, venisse usato per uso personale o se invece fosse destinato alla vendita presso le palestre con cui il 34enne avrebbe avuto contatti.