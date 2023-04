Accoltellamento in un'abitazione, un ferito: intervengono i carabinieri

Grave fatto di sangue nella mattinata di oggi, 17 aprile, a Zero Branco in via Cappella, in un centro di recupero per persone in difficoltà. Una persona è rimasta accoltellata al torace ed è stata soccorsa da medico e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero. Le condizioni sarebbero gravi. Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Zero Branco. Seguiranno aggiornamenti.