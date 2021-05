Abbracciavano e derubavano gli anziani, smascherata coppia di ladri

Denunciati un 35enne e una 33enne, entrambi romeni. Lo scorso 23 aprile un tentativo, non riuscito, ai danni di una 84enne, ha dato il via all'indagine dei carabinieri della stazione di Zero Branco. Decisiva l'analisi delle telecamere di videosorveglianza

Avvicinavano gli anziani e con la scusa di chiedere loro informazioni, li derubavano dei gioielli che indossavano. Un colpo fallito nella Marca, lo scorso 23 aprile a Zero Branco ai danni di una 84enne che riuscì a respingere l'assalto dei "ladri manolesta" (avevano cercato di sfilarle il portafogli) ha permesso ai carabinieri di identificare e denunciare due veri e propri specialisti della cosiddetta "tecnica dell'abbraccio". Si tratta di furti che hanno come vittime persone anziane, avvicinate con la scusa di chiedere un'informazione o facendo finta di conoscerne i parenti e quindi "abbracciate" e derubate di collane o anelli.

Ad essere segnalati alla Procura di Treviso una coppia di cittadini rumeni, lui di 35 anni e lei 33enne, marito e moglie, residenti in Toscana e con precedenti di polizia alle spalle, denunciandoli per tentato furto aggravato in concorso. L'episodio di Zero Branco è stato accuratamente ricostruito dai carabinieri che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza comunali.

In quel frangente la ladra 33enne era scesa dall’autovettura condotta dal marito e aveva avvicinato una 84enne del posto che si trovava all'interno del giardino di casa: con il pretesto di chiederle informazioni, ha cercato di abbracciarla e di stringerle la mano sinistra, tentando di sfilarle l’anello che l'anziana indossava. Grazie alla ferma reazione della vittima, che l'ha spinta via, la straniera ha desistito dal suo intento risalendo nel veicolo dove la attendeva il complice per poi allontarsi velocemente. L'anziana non ha fortunatamente riportato lesioni e ha subito allertato i carabinieri raccontando quanto era accaduto.