Entrano nel centro sportivo a causano danni per 2mila euro

Sono entrati di nascosto all'interno degli impianti sportivi di Sant'Alberto di Zero Branco, rompendo i lucchetti dei cancelli di accesso ai campi di calcio e avevano forato, rendendole inservibili, una decina di sagome gonfiabili in gomma usate per gli allenamenti, del valore di circa 2000 euro. I carabinieri della stazione di Zero Branco hanno identificato i vandali autori dell'episodio. Si tratta di due giovani minorenni della zona. L'episodio risaliva al 28 febbraio scorso. Scattata a carico dei due ragazzi una denuncia per danneggiamento aggravato.