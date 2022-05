Furti a raffica in un negozio, denunciata dai carabinieri coppia di ladri

Un uomo e una donna, entrambi trevigiani, sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Zero Branco per una serie di furti in negozi della zona. I due, in ben tre circostanze tra i mesi di aprile e maggio, sono sospettati di aver rubato svariati articoli da un negozio dopo averne rimosso le placche antitaccheggio (si tratta di capi di abbigliamento e bigiotteria per complessivi 200 euro circa). I militari dell'Arma, in particolare, hanno rintracciato e identificato i due malviventi martedì scorso, quando sono intervenuti su segnalazione del negoziante che, dopo averli scoperti, malgrado li avesse invitati ad attendere l'arrivo dei militari per chiarire la situazione,è stato da questi urtato per guadagnare la fuga. La coppia è stata pero' individuata poco distante dal negozio, e le indagini successive dei Carabinieri hanno fatto emergere, come accennato, altri due episodi analoghi, con protagonisti l'uomo e la donna, avvenuti il 15 aprile e il 20 maggio sempre presso lo stesso negozio.