Rubano il carburante dai mezzi parcheggiati nella rimessa di una ditta: denunciati

Facevano scorta di benzina ma non al distributore. Rubavano il carburante dei mezzi parcheggiati nella rimessa di una ditta. I carabinieri di Campodarsego hanno chiuso le indagini e denunciato un 34enne di origini cubane e un 40enne domenicano residenti a Villanova di Camposampiero. I due sono stati sorpresi la sera di mercoledì 23 febbraio all’interno di una rimessa per mezzi di proprietà della Cazzaro Spa di Zero Branco. I militari li hanno visti mentre prelevavano il gasolio dai veicoli riempiendo alcune taniche. Li hanno subito bloccati e hanno perquisito la loro auto che custodiva il bottino di quella sera: cinque taniche da 25 litri ciascuna e un tubo di gomma. Le taniche sono state sequestrate.