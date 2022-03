Ruba cento litri di carburante dai mezzi di una ditta: 27enne denunciato

Con un complice ha tentato in tre occasioni di asportare il gasolio dai mezzi della ditta. È riuscito a rubare cento litri di carburante.

Il fatto

Giovedì 17 marzo i carabinieri di Camposampiero hanno chiuso le indagini che hanno portato alla denuncia di un 27enne romeno, domiciliato a Piombino Dese, per furto. Il 27enne è ritenuto responsabile di aver rubato del carburante. Stando alle prove raccolte dai carabinieri tra novembre 2021 e gennaio 2022 l’uomo ha fatto un’incursione assieme a un complice nel cantiere di una ditta trevigiana di Zero Branco che in quel periodo si stava occupando di realizzare un gasdotto tra Borgoricco e Camposampiero. Qui per due volte ha tentato di rubare il gasolio direttamente dai mezzi lasciati lì dalla ditta. Ma è la terza quella buona che gli ha permesso di portar via 100 litri di carburante.